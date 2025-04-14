Правительство Мурманской области выделит 8 млн рублей на новые награды и памятные медали

Правительством Мурманской области принято решение о выделении 8 млн рублей из резервного фонда на изготовление почётных знаков и памятных медалей. Финансирование направлено на поддержку патриотического добровольчества и увековечивание памяти о Великой Отечественной войне.

Средства будут направлены комитету молодёжной политики Мурманской области на изготовление 5000 единиц почётного знака губернатора Мурманской области «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО «СВОих не бросаем» и 3000 единиц памятной медали «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье».

«Награда вручается в знак признательности и благодарности волонтёрам и организациям, оказывающим значительную помощь в рамках проведения специальной военной операции», – отметила Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области.

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, выделение средств позволит наградить всех обратившихся граждан, включая категорию «Дети Великой Отечественной войны», а также стимулировать участие северян в социальных проектах, связанных с поддержкой военнослужащих.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/