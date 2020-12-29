Правительство Мурманской области выделит семьям погибших и пострадавшим при крушении траулера «Онега» средства из резервного фонда

Правительство Мурманской области окажет материальную помощь семьям погибших и находившихся 28 декабря на рыболовецком судне «Онега» моряков, тела которых не найдены, а также пострадавшим при крушении траулера (порт приписки Мурманск) в Баренцевом море.

Из средств резервного фонда правительства Мурманской области семьи погибших получат по одному миллиону рублей, пострадавшие жители региона – по 500 тысяч.

Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Андрей Чибис, сообщает региональное Министерство информационной политики.