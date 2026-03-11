Правительство Мурманской области выделит Североморску более 5 млн рублей на приобретение коммунальной техники по итогам регионального конкурса

Правительством региона принято решение о выделении средств из областного бюджета на приобретение коммунальной техники для муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

«Решение обусловлено победой Североморска в региональном конкурсе среди муниципальных образований на лучшее новогоднее оформление дорожно-коммунальной техники, который проводился в преддверии Нового года по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По итогам победителю будут выделены средства в размере 5,65 млн рублей, предназначенные для покупки универсальной комбинированной машины», — подчеркнула министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Такие меры реализуются в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» и государственной программы Мурманской области «Формирование современной городской среды».

Как отмечает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, конкурс проводился в декабре прошлого года. В нём приняли участие 13 муниципальных образований региона, а Североморск был признан лидером данной инициативы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563531/#&gid=1&pid=1