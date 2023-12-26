Мурманская область. Арктика (16+)26.12.23 12:30
Правительство Мурманской области выделит средства из областного бюджета на финансовую поддержку медицинских организаций
Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом принято решение об оказании финансовой помощи государственным медицинским организациям.
Поддержка правительства Мурманской области позволит обеспечить бесперебойную деятельность медицинских организаций в целях своевременного оказания гражданам качественной медицинской помощи, что является одним из главных направлений проводимой регионом социальной политики.
Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, из резервного фонда правительства Мурманской области на данные цели будет направлено 592,1 млн рублей.
Фото: https://gov-murman.ru
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