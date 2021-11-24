Правительство Мурманской области выделяет 10 миллионов рублей на поддержание бесперебойного газоснабжения северян

Повышение цен на газ, используемый в Мурманской области для бытовых нужд населения, не повлияло на тарифы для населения. Правительство региона компенсирует ресурсоснабжающим компаниям выпадающие доходы для того, чтобы обеспечить их бесперебойное функционирование и сдержать рост тарифа. Резкий скачок стоимости произошел во втором квартале 2021 года и был связан с изменениями условий закупки на рынке газа.

Ранее для предупреждения последствий и обеспечения нормативного запаса ресурса губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение о выделении из резервного фонда средств в размере 26 миллионов рублей. Выпадающие доходы газоснабжающим организациям компенсировали за период с января по август.

Чтобы удовлетворить потребность населения в качественном газоснабжении в полном объеме, правительство региона выделило ещё 10 миллионов на возмещение финансовых потерь за сентябрь для газоснабжающих предприятий. В минувшую пятницу губернатором было подписано соответствующее постановление.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков, выделенные средства будут направлены на закупку ресурса в нормативном количестве и обеспечение своевременных расчетов с поставщиками.

Вопрос бесперебойного энергоснабжения потребителей находится на особом контроле Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области.