Правительство Мурманской области выразило соболезнования в связи с кончиной Михаила Орешеты

Правительство Мурманской области с глубоким прискорбием сообщает, что 8 февраля на 70-м году жизни скоропостижно скончался известный мурманский краевед, историк, писатель, деятель поискового движения Михаил Григорьевич Орешета.

Уроженец Украины, Михаил Григорьевич большую часть своей жизни – более 45 лет – прожил на Севере, который всем сердцем любил. Служил на Северном флоте, закончил историко-филологический факультет Мурманского педагогического института, работал в школе, в Мурманском морском пароходстве, в областном отделении Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры, в колхозе «Беломорский рыбак». Однако главным делом жизни Михаил Орешета считал восстановление памяти погибших защитников Заполярья. Поисковую работу вёл с 1975 г. В 1998 г. стал директором Мурманского областного центра гражданского и патриотического воспитания молодежи, где приобщал к поисковому движению юных северян. Был членом Союза писателей России, в 2007–2013 гг. – ответственным секретарём Мурманского отделения Союза. Автор нескольких книг документальных рассказов и очерков.

Михаил Григорьевич был ярким, честным и сильным человеком, не приемлющим лжи, настоящим лидером и одарённым педагогом. Его заслуги перед Мурманской областью огромны, и нет в Кольском Заполярье человека, который не знал бы имени Михаила Орешеты. Внезапная кончина выдающегося северянина – тяжкий удар для всех нас.

Правительство и губернатор Мурманской области выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.