Правительство Мурманской области выразило соболезнования в связи со смертью саамской писательницы Надежды Большаковой

16 апреля на 64-м году жизни скончалась Надежда Большакова – известная заполярная писательница, создатель и хранитель музея саамской литературы и письменности.

Надежда Большакова родилась 18 апреля 1957 года в посёлке Ревда Мурманской области. Отец из архангельских поморов, мать – саами. Окончила Новгородское культурно-просветительное училище и Ленинградский институт культуры по специальности «режиссер народных театральных коллективов».

Делом своей жизни Надежда Большакова избрала сохранение саамского культурного наследия. Надежда Павловна – автор более чем 40 исследовательских и художественных книг, а также тематических фильмов. В число ее научных интересов входили история, культура и этнография саамов Кольского полуострова, литературное краеведение, православие на Севере России. Усилиями Надежды Большаковой в Ревде был организован музей саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой.

Надежда Большакова – член Союза писателей России, лауреат литературной премии им. К. Баёва – А. Подстаницкого, премии губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства, участник и организатор многочисленных духовно-просветительских мероприятий. На протяжении ряда лет была редактором «Православной миссионерской газеты» Мурманской епархии, в последние годы работала в Федеральном редакционном совете программы поддержки национальных литератур народов России.

Сказки, рассказы и очерки Надежды Большаковой переведены на саамский, эрзянский, мокшанский, горно-марийский, белорусский, карельский, норвежский, шведский, финский, венгерский, хантыйский, английский и французский языки. Она была постоянным участником Балашовских, Масловских, Рубцовских, Феодоритовских, Чарнолуских, Беловских чтений, международных конгрессов финно-угорских писателей, различных конференций, форумов, семинаров. Ее выступления в школах и библиотеках региона неизменно вызывали интерес детей и взрослых.

Со смертью Надежды Павловны Большаковой невосполнимую утрату понёс саамский народ, культура Мурманской области и все, кому дорог подлинный дух Кольского Севера. Память о яркой и самобытной писательнице, неравнодушном человеке, верном хранителе наследия предков навсегда сохранится в сердцах северян.

Правительство и губернатор Мурманской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Надежды Большаковой.