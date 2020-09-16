Правительство Мурманской области заключило соглашение о развитии футбола в регионе

В Москве между правительством Мурманской области, Министерством спорта РФ, Российским футбольным союзом и региональной Федерацией футбола заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. В церемонии подписания приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, президент областной Федерации футбола Николай Довгоборский и губернатор Андрей Чибис.

«Соглашение, подписанное с Российским футбольным союзом, даёт нам веру в то, что на Север вернётся большой футбол. Этого события у нас в регионе очень ждут. Несмотря на то, что по климатическим особенностям нам больше подходит хоккей, футбол северяне очень любят. И вот уже несколько лет скучают без своей команды, домашних матчей и забитых голов», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года. Постоянное сотрудничество четырех сторон будет способствовать развитию и популяризации массового, детско-юношеского и профессионального футбола в Мурманской области.

К 2024 году в регионе планируется создать условия для двукратного увеличения количества людей, постоянно занимающихся футболом. В планах и развитие сети муниципальных федераций футбола, отделений в спортивных школах олимпийского резерва и учреждениях, подведомственных Министерству спорта и молодежной политики Мурманской области.

«Соглашение предусматривает не только подготовку резерва спортсменов среди школьников и студентов, или повышение квалификации тренеров и судей. Упор будет сделан на инфраструктурное обеспечение. Строительство новых футбольных площадок и полей и полноразмерного манежа в Мурманске. Сегодня у нас среди мальчишек популярен футбол, дворовые чемпионаты. И, возможно, в них уже участвуют будущий Дзюба, Акинфеев, Аршавин, Мостовой или Яшин. Нам нужно только дать им возможность реализовать свои таланты», – подчеркнул глава региона.

В Мурманской области будут созданы условия для открытия Регионального центра РФС и Детского футбольного центра, в том числе в планах строительство полноразмерного футбольного манежа в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» при поддержке генерального партнера национальной сборной России по футболу ПАО «НОВАТЭК».

Как отметил министр спорта РФ Олег Матыцин, для развития спорта в северных регионах России, каким является Мурманская область, крайне важно создавать инфраструктурные объекты, которые позволят жителям региона заниматься спортом на протяжении всего года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках сотрудничества также планируется проведение школьных и студенческих мини-футбольных турниров и соревнований с участием иностранных спортсменов стран Баренц-региона. Согласно планам сторон, к 2024 году Мурманская область будет представлена собственной командой в профессиональном футболе.