Правительство Мурманской окажет финансовую поддержку муниципалитету и жителям дома, пострадавшего от пожара в Ковдоре

Правительство Мурманской области окажет финансовую помощь администрации Ковдора для оперативного ремонта крыши дома, пострадавшего от пожара 11 июля. Также все проживающие в доме получат финансовую помощь. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис, который сегодня работает в муниципалитете.

«Мы поможем муниципалитету, сейчас ведутся расчёты расходов для восстановления кровли. Предварительно это порядка 30 миллионов рублей. Также мы окажем помощь в размере северного МРОТа каждому, кто проживает в этом доме. Задача органов местного самоуправления заключается в оперативной организации временной кровли для того, чтобы люди могли вернуться к уборке помещений, и дальше будет восстанавливаться крыша. Мы всю необходимую помощь окажем, выделим средства из областного бюджета», – сказал губернатор.

Глава Ковдорского района Сергей Сомов поблагодарил главу региона и подтвердил, что помощь понадобиться. По его словам, на создание временной кровли планируется потратить порядка 2 недель, и 1 августа люди смогут вернуться в свои квартиры.

Глава региона осмотрел дом по улице Ленина, 5, в котором 11 июля произошёл пожар. В четырёхэтажном здании серьёзно пострадала кровля. Люди были эвакуированы, никто не пострадал. Губернатор поблагодарил пожарных, которые чётко, оперативно и профессионально отработали: быстро локализовали и потушили огонь.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, жители пяти подъездов сейчас размещены в пунктах временного размещения и у родственников. Андрей Чибис встретился с несколькими из них.

Сегодня в Ковдоре глава региона также проведёт внеочередное координационное совещание по обеспечению правопорядка в Мурманской области, осмотрит социальные объекты города, а также проведёт встречу с жителями. Она запланирована на 19 часов и пройдёт в Городском дворце культуры.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457295482%2Fwall-4185250_156806