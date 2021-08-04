Правительство не поддержало депутатский законопроект об увеличении суммы социального налогового вычета в 3 раза

Правительство РФ не поддержало законопроект об увеличении ежегодной суммы социального налогового вычета по НДФЛ для граждан в 3 раза - до 360 тысяч рублей, заключение правительства опубликовано в электронной базе данных парламента.

Законопроект (№1226427-7) был внесён 3 августа в Госдуму группой депутатов.

Как сообщает finmarket.ru, налоговый вычет по НДФЛ позволяет гражданам частично (в размере 13% от социальных трат) возместить расходы, понесенные за обучение, медицинские услуги, взносы по договорам с НПФ, дополнительные взносы на накопительную пенсию, подтверждение квалификации, занятие спортом. Согласно ст. 219 Налогового кодекса предельная сумма, которую можно представить к возмещению составляет 120 тысяч рублей в год. В итоге можно возместить 13% от этой суммы - 15,6 тысяч рублей. По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведённых расходов, без учёта указанного ограничения.

«Предельная сумма социального налогового вычета в размере 120 тысяч рублей была установлена более 10 лет и с тех пор ни разу не менялась, - говорится в пояснительной записке депутатов. - Принятие законопроекта позволит гражданам вернуть не более 46,8 тысяч рублей уплаченного ими НДФЛ за налоговый период, то есть повысить, хоть и незначительно, их доходы, сделать более доступными для них качественное образование и медицинские услуги».

Правительство обращает внимание, что суммы НДФЛ в полном объёме поступают в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований. «При этом пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к законопроекту не содержат информации об оценке размера выпадающих доходов указанных бюджетов, а также об источниках их компенсации. С учётом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает», - говорится в заключении кабинета министров.