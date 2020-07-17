Правительство области продолжает предпринимать попытки поддержать местных производителей

Вопросы взаимодействия местных товаропроизводителей и торговых сетей обсудили на рабочем совещании под председательством заместителя губернатора Мурманской области Дмитрия Филиппова.

В видеоконференции приняли участие представители федеральных и региональных торговых сетей и руководство крупнейших производителей пищевой продукции области. Участники совещания озвучили волнующие вопросы, в том числе касающиеся размещения мясной, молочной, рыбной продукции, колбасных, хлебобулочных и других изделий в сетевых магазинах, а также высокой наценки на товары.

«Наша задача – поддержать местных производителей, главное конкурентное преимущество которых заключается в том, что товар всегда свежий. Важно наладить продвижение нашей продукции и увеличить ассортимент на полках торговых сетей», – прокомментировал вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

Принимая во внимание приоритеты региональной экономической политики, стороны договорились совместно разработать механизмы поддержки и продвижения товаров местных производителей. Координатором усилий по поиску баланса интересов выступит министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.