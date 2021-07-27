Правительство области ускорит обновление парка общественного транспорта

В Мурманской области услугами общественного транспорта – автобусов и троллейбусов – ежедневно пользуются порядка 155 тысяч человек, поэтому правительство региона обращает пристальное внимание на нужды и проблемы компаний-перевозчиков, главная из которых – износ парка. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис в ходе вчерашнего осмотра новой техники, представленной АО «Электротранспорт» и АО «Мурманскавтотранс».

«В этом году уже 13 новых автобусов и троллейбусов на линиях работает. Но этого пока недостаточно. Мы «подняли» полномочия организации пассажирских перевозок на область. Это даёт нам другие возможности финансирования, потому что у муниципалитетов на эти задачи денег не хватало. Планы по обновлению парка подвижного состава оговорены с перевозчиками до конца этого года и на следующий год», – пояснил Андрей Чибис.

Представители основных компаний-перевозчиков Заполярья продемонстрировали главе региона новые образцы подвижного состава, среди которых как машины, уже постоянно работающие на регулярных маршрутах, так и тестовые модели.

В гараже АО «Мурманскавтотранс» «прописались» автобусы МАЗ и КАВЗ 2021 года выпуска. Кроме того, на линиях перевозчика работают тестовые автобусы ПАЗ и НЕФАЗ. Они используются в реальных условиях эксплуатации, чтобы у компании была возможность определить необходимость закупки тех или иных машин.

Андрей Чибис подчеркнул, что в зависимости от успеха теста правительство как основной заказчик будет вместе с перевозчиками принимать решение по ускоренному обновлению автопарка.

«Отдельная тема – троллейбусы. В Мурманске самый северный троллейбус в мире, и огромное количество людей им пользуется. Более того, это экологически чистый, «зелёный» вид транспорта. Мы точно будем его развивать, и нам сейчас нужно посчитать, какую помощь перевозчику и городу мы сможем оказать, чтобы ускоренными темпами обновлять парк троллейбусов. Парк постепенно обновляется, но много и таких троллейбусов, которые эксплуатируются уже более 10 лет», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мурманское АО «Электротранспорт» успешно эксплуатирует низкопольные троллейбусы «Авангард», производимые на Вологодском механическом заводе. Машины получены предприятием в начале 2021 года. Троллейбусы оборудованы такими новшествами, как откидные пандусы для маломобильных пассажиров и зарядка для электронных устройств, а также оснащены устройствами обеспечения транспортной безопасности и вызова экстренных служб.

«Мы сейчас на областном уровне рассматриваем программу обновления общественного транспорта. В ближайшие недели окончательное решение будет принято», – сообщил Андрей Чибис по итогам осмотра.