Правительство области выделило 2,5 млрд рублей на обеспечение жителей Ленинского округа Мурманска качественной горячей водой
Губернатор Андрей Чибис подписал постановление об утверждении программы по переводу домов Ленинского округа г. Мурманска на закрытую систему горячего водоснабжения.
На реализацию второго этапа проекта из областного бюджета выделят средства в размере почти 2,5 млрд рублей.
В рамках запланированных мероприятий на источнике теплоснабжения заменят котельное оборудование, подогреватели сетевой воды, сетевые насосы, подпиточные насосы и насосы рециркуляции. Также будет проведена перекладка теплосети, чтобы увеличить диаметр труб.
Продолжится и установка теплообменников. В соответствии с графиком в 2022 году модернизация существующих тепловых пунктов будет проведена в 107 многоквартирных домах.
Указанные мероприятия повысят надежность ресурсоснабжения, позволят обеспечить жителей Ленинского округа качественной горячей водой.
Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, монтаж теплообменников начался в 2021 году. В рамках проведенных мероприятий были установлены теплопункты в 29 домах. Программа перехода на закрытую систему горячего водоснабжения рассчитана до 2025 года и включает в себя 447 МКД Ленинского административного округа, из них 41 МКД в жилом районе Росляково.