Правительство одобрило создание системы мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике
Правительство РФ одобрило создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты в Арктике на базе наблюдательной сети Росгидромета, сообщается на сайте кабмина.
«Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — сказано в сообщении.
В кабмине отметили, что законопроект будет способствовать реализации государственных стратегических планов по освоению Арктики и других районов распространения многолетней мерзлоты.
Специалисты отметили необходимость мониторинга состояния вечной мерзлоты, поскольку, по их оценкам, её таяние может стать причиной чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне.