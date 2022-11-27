Правительство одобрило создание системы мониторинга многолетней мерзлоты в Арктике

Правительство РФ одобрило создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты в Арктике на базе наблюдательной сети Росгидромета, сообщается на сайте кабмина.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — сказано в сообщении.

В кабмине отметили, что законопроект будет способствовать реализации государственных стратегических планов по освоению Арктики и других районов распространения многолетней мерзлоты.

Специалисты отметили необходимость мониторинга состояния вечной мерзлоты, поскольку, по их оценкам, её таяние может стать причиной чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне.