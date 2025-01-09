Правительство повысило доступность бесплатных социальных услуг для граждан путём расширения перечня доходов, которые не станут учитывать при оценке нуждаемости

Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда РФ.

В ведомстве предложили не учитывать некоторые единовременные и нецелевые выплаты россиянам. Не станут включать в перечень для оценки нуждаемости и доходы от трудовой деятельности граждан с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах, а также деньги социального контракта.

В Минтруда подчеркнули, что при расчёте дохода на каждого члена семьи будут учитываться сам заявитель, его супруг и несовершеннолетние дети (либо ещё и дети не старше 23 лет, если они получают образование в очной форме).

Основными получателями социальных услуг являются граждане с ограниченными возможностями, семьи с детьми, пожилые люди. Для того, чтобы повысить доступность бесплатных социальных услуг, по новому порядку из учёта исключены доходы от трудовой деятельности в государственных и муниципальных организациях, которые получают граждане, проживающие в социальных стационарах, средства на заключение соцконтракта, целевые субсидии, средства материнского капитала, налоговые вычеты, компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР, выплаты по уходу, которые назначаются неработающим гражданам. То есть, порядок учёта дохода теперь будет таким же, как при назначении единого пособия.

Кроме того, изменен состав семьи при расчёте её среднедушевого дохода. Так учитываться будут только заявитель и его супруг (супруга), их несовершеннолетние дети и обучающиеся очно дети до 23 лет, в том числе находящиеся под опекой и попечительством. То есть, исключаются другие родственники, совместно проживающие с получателем социальных услуг.

Например, по действующему порядку в состав семьи совершеннолетнего гражданина с инвалидностью входят его родители, проживающие совместно. Их доход также учитывается при определении нуждаемости. Изменения в состав семьи внесены для того, чтобы не учитывать доход родителей при предоставлении социальных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Аналогичный подход к составу семьи используется при предоставлении мер социальной поддержки и социальных выплат.

Расчёт среднедушевого дохода для получения социальных услуг производится исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления. То есть будут учитываться все доходы семьи за этот период и разделяться на 12 месяцев. Если доход на каждого члена семьи – меньше 1,5 прожиточных минимумов, то соцуслуги предоставляются бесплатно. Кроме того, сведения о доходах при согласии гражданина возможно будет получить в рамках межведомственного взаимодействия - без предоставления справок.

Напомним, социальные услуги предоставляются гражданам по заявлению. Порядок оплаты услуг зависит от доходов гражданина. Если среднедушевой доход в семье – меньше 1,5 прожиточных минимумов – помощь предоставляется бесплатно, если больше – то семья участвует в оплате социальных услуг. К социальным услугам относятся помощь в уборке дома, покупка и доставка на дом продуктов, помощь в приготовлении пищи, проведение занятий по адаптивной физической культуре, социально-психологическое консультирование, социально-психологический патронаж, проведение социально-реабилитационных мероприятий и другие услуги.