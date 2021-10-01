Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%

Кабмин внёс в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13617 рублей. Проект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13617 рублей в месяц», — говорится в законопроекте.

В соответствии с пояснительной запиской к документу, увеличение МРОТ по отношению к существующему с 1 января 2021 года (12792 рубля) составит 825 рублей, что в процентном соотношении составляет 6,4%. Поясняется, что вступление законопроекта в силу поможет обеспечить повышение зарплаты около 2,7 миллионов работников, почти 50% которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Законопроект будет реализовываться за счёт средств, предусмотренных на 2022 год в бюджетной системе РФ. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с увеличением МРОТ составят 17,4 миллиарда рублей.

Вступление в силу предложенного законопроекта планируется с 1 января 2022 года.

Напомним, согласно принятой в 2020 году методике, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже.