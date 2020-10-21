Правительство присвоило названия новым мысам и островам в Арктике

Несколько безымянных мысов и островов, расположенных в российской части Арктики, получили официальные названия. Распоряжения об этом 20 октября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Названия присвоены десяти географическим объектам. В их числе – мысы и острова, которые находятся на архипелаге Новая Земля. Они образовались из-за таяния ледников и были обнаружены Гидрографической службой Северного флота во время одной из экспедиций.

Эти мысы и острова будут носить имена заслуженных ветеранов-гидрографов, многие из которых трудились в годы Великой Отечественной войны. В частности, это мыс Буланова, мыс Афанасенкова, мыс Адмирала Владимирского, мыс Мамонтова, мыс Мороза, остров Бухмейера, остров Осокина и остров Кузнецова.

Ещё двум островам, входящим в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, дали названия Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук. Это части некогда единого острова, разделённого образовавшимся проливом.

Теперь эти мысы и острова нанесут на топографические и навигационные морские карты.