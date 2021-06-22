Правительство продолжает контролировать уборочные мероприятия в населенных пунктах области

В Мурманской области прошли выездные мероприятия по контролю качества содержания территорий муниципальных образований. Рейды провели минэнерго и ЖКХ Мурманской области совместно с контрольным управлением аппарата правительства и Госжилинспекцией во исполнение поручения губернатора Андрея Чибиса. Об итогах проверок вчера доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

По сообщению главы министерства, в Мурманске, Ковдоре и ЗАТО Александровск выявлены проблемы с ненадлежащей уборкой прилегающих к магазинам территорий, наличием на дорогах песка и смета. Также имеются накладки по вывозу крупногабаритного мусора, в том числе зафиксированы брошенные владельцами и разукомплектованные автомобили («автохлам»).

По Североморску, Мончегорску и Оленегорску зафиксированы незначительные замечания.

В Кандалакше произведён покос травы, активно ведётся уборка дорог и парков силами общественных бригад, сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ.