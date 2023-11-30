Правительство распространило действие «Дальневосточной ипотеки» на Арктику

Правительство России распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону страны, теперь её жителям станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья, заявил кабмин.

Как прописано в постановлении, «жители городов и посёлков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках «Дальневосточной ипотеки», при этом сама программа переименована в «Дальневосточную и арктическую ипотеку». Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Людям, живущим в регионах Арктической зоны, станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья».

В документе уточняется, что участниками льготной ипотечной программы могут стать в том числе педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне России не менее пяти лет, молодые супруги, не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительно, люди, получившие земельные участки по программе «Гектар», а также участники региональных программ трудовой мобильности. А максимальная сумма льготного займа по этой ипотечной программе составляет 6 миллионов рублей.

Решение о распространении льготной ипотечной программы на северные районы страны принято по поручению президента РФ Владимира Путина, также уточняется в сообщении.