Правительство расширит список госуслуг для граждан в электронной форме

Правительство расширит список услуг, которые граждане смогут получить в электронной форме, заявил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

«На Едином портале госуслуг и муниципальных услуг будут созданы и доступны более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно. Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность», - сказал Мишустин.

По его словам, электронная форма предусмотрена также для обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг о взыскании денег или имущества с организаций-должников.

«Кроме того, специалисты в области строительства смогут через портал «Госуслуги» подать заявление о включении их в соответствующий национальный реестр, а волонтёры подать заявление об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуются добровольцы», - заявил премьер.

«Всё это облегчит и ускорит получение услуг, в которых граждане нуждаются очень часто, избавит людей от лишних хлопот и потери времени», - добавил Мишустин.