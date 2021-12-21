Правительство расширит список услуг, которые можно будет получить через Единый портал

Правительство РФ увеличит на сто позиций список сервисов, которые можно будет получить через Единый портал госуслуг, заявил вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает расширять список услуг, которые можно будет получить через Единый портал. Со следующего года там появятся ещё более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано», - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, речь идёт о некоторых пособиях на детей, проведении техосмотра автомобилей, приёме налоговой декларации, регистрации прав на недвижимость. Он отметил, что раньше такие услуги были доступны лишь на онлайн-площадках субъектов РФ и сайтах профильных ведомств, либо вовсе не предоставлялись в электронной форме.

Мишустин заявил, что субъекты РФ смогут разместить на Едином портале и дополнительные услуги, например, по аттестации школьных учителей и заявки на социальное обслуживание или предоставление бесплатного жилья.

«Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все значимые услуги в электронном формате. Это одна из задач, которую нужно решить для достижения национальных целей развития, установленных президентом», - сказал премьер. «Жителям различных регионов нашей страны больше не нужно будет тратить время и силы на хождение по инстанциям. Конечно, в период пандемии так меньше рисков для здоровья», - добавил Мишустин.

Фото: http://government.ru/news/44161/