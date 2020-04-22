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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.20 10:00

Правительство разрешило не проводить поверку счётчиков до 2021 года

Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счётчиков, даже если срок поверки уже истёк. При этом неустойка взыскиваться не будет, сообщили ТАСС в Росстандарте.

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами - потребителями коммунальных услуг - без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки», - отметили в Росстандарте. При этом ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания таких приборов для расчёта оплаты потребленных коммунальных услуг, а неустойка (штрафы и пени) взыскиваться не будет.

Такое решение принято в целях сокращения рисков заражения на фоне пандемии коронавируса. Изменения регулируются постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Росстандарт и Росаккредитация уже направили соответствующие разъяснения организациям, имеющим право проводить поверку счётчиков.

«Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учёта. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учёта физическими лицами является ложной и не соответствует действительности», - подчеркнули в ведомстве.

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