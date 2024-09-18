Правительство разрешило перевалку аммиачной селитры на экспорт через порт Кандалакша

Морской порт Кандалакша включён в перечень пунктов пропуска через госграницу России для экспорта нитрата аммония (аммиачной селитры). Соответствующее постановление правительства РФ от 14 сентября 2024 года №1261 размещено на портале опубликования правовых актов.

«Раздел 4 приложения к постановлению правительства Российской Федерации от 20 ноября 2021 года №1988 «Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для убытия с территории Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза некоторых товаров, классифицируемых в товарных позициях 3102 и 3105 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза»… дополнить абзацем следующего содержания: «Кандалакша (в части убытия с территории Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров, классифицируемых кодом 3102 30 900 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза)», — сказано в постановлении.

Документ вступит в силу через 30 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, что в марте 2024 года был введён запрет на перевалку этого вида удобрений в Большом порту Санкт-Петербурга.