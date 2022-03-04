Правительство региона будет в штабном режиме следить за ситуацией в строительной отрасли

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с представителями строительной отрасли региона. Темой обсуждения стала текущая ситуация в реализации проектов. В совещании приняли участие министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич и руководители компаний-подрядчиков.

Губернатор подчеркнул, что в условиях санкционного режима нужно сделать всё, чтобы строительство объектов в регионе продолжалось в запланированных объёмах и сроках.

«Нам необходимо понять, как изменить логистические цепочки, при необходимости заменить оборудование и сделать так, чтобы максимальное количество сформулированных планов было реализовано. Чтобы у нас не было такой ситуации, когда под эгидой санкционного давления мы списываем или ставим на стоп проекты, – в пандемию были такие попытки», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона предложил сделать подобные встречи регулярными и совместно с региональным Минстроем решать возникающие у подрядчиков проблемы в штабном режиме.

«Ситуация непростая, но, с другой стороны, давайте использовать эту ситуацию как некую зону роста, в том числе, и для Мурманской области. Просто нам нужно сейчас мобилизовать все ресурсы и силы и искать варианты. Федеральное правительство тоже настроено на поддержку и от нас ждёт обратной связи – где какие дополнительные ресурсы необходимы, и как, например, переключиться по поставке тех или иных комплектующих и прочего с европейского на азиатский рынок», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также подчеркнул, что правительство области, со своей стороны, готово пойти навстречу строителям – сократить процедуры, связанные с оценкой выполненных объёмов и выделением финансирования, и скорректировать позицию по авансированию контрактов.

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