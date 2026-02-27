В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременностиСоблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населения
Мурманская область. Арктика (16+)27.02.26 13:00

Правительство региона делает всё возможное, чтобы создавать комфортные условия для семей с детьми. Однако важна поддержка работодателей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, главной темой вчерашнего заседания правительства Мурманской области стала демография. Кроме постоянных участников, на заседании присутствовали представители крупнейших компаний-работодателей региона, а также юные северяне – дети сотрудников правительства.

Открывая мероприятие, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что главная задача – создать такие условия, чтобы люди хотели жить на Севере и создавать здесь семьи.

«Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчёркивал, что тема народосбережения крайне важна. Особенно, когда мы говорим в контексте развития Арктики. Мы все понимаем, что именно талантливые, подготовленные, целеустремленные люди реализовывают стратегические проекты, достигают целей, решают задачи. И принципиально важно понимать, что демография – это не цифры, показатели, цифры и отчёты. Это наши дети, семьи – базовая основа жизни. Непривычно будет слышать это от меня с учётом имеющегося графика, но крайне важно, чтобы любая работа, самая ответственная и напряжённая, не вытесняла семью из жизни человека. Чтобы у работающих людей не было необходимости делать выбор между службой и детьми. Сегодня обсудим и корпоративную культуру, практики, государственные меры поддержки, не только финансовые. Наша общая задача – настроить совместную работу, создать такие условия, добиться баланса, чтобы жить в Мурманской области и создавать семьи было комфортно, успевая выполнять свои рабочие задачи. Именно такой подход зафиксирован Президентом в национальных целях и заложен в нашем плане «На Севере – жить!». Будем подходить к вопросу комплексно», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что в регионе реализуется 30 мер поддержки для семей с детьми, в том числе проект «На Севере – малыш!». Он в том числе включает в себя сертификаты молодожёнам, которые позволяют бесплатно и в приоритетном порядке воспользоваться комплексом медицинских услуг для подготовки к беременности и рождению ребёнка, вручаются сумки для мам в роддом, подарки новорожденным, бесплатное такси для беременных.

Кроме того, каждая женщина при рождении ребёнка получает «Зарплату мамы», а проект «Работа рядом» помогает мамам в декрете найти дополнительный заработок. В рамках проекта работает консультативная поддержка для семей. Для молодых родителей, студентов Мурманского арктического университета и медицинского колледжа, созданы комнаты для малышей.

«Это отличная практика – такие комнаты нужно системно создавать в наших учреждениях. Периодически все мы задерживаемся на работе, и вопрос, где будет ребёнок, с кем – очень важно решать. Чтобы было комфортно и малышу, и маме. Такую задачу получат и руководители в правительстве региона», – отметил губернатор.

Как подчеркнул Андрей Чибис, в регионе активно модернизируют инфраструктуру для развития ребят всех возрастов: строят современные образовательные пространства по проекту «Арктическая школа» в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования; капитально ремонтируют образовательные учреждения; открывают современные лаборатории и создают студенческий кампус на базе МАУ. Ведётся большая работа по профориентации школьников и студентов в сотрудничестве с крупными предприятиями, вовлекают в эту работу родителей.

«На прошлой неделе впервые прошёл большой форум для родителей, очень правильное начинание. По отзывам, у многих взгляд на образование в регионе изменился в лучшую сторону, поэтому практику продолжим. Важно, чтобы у наших детей, семей было понимание, что на Севере есть все возможности для развития и роста, перспективное будущее. Мы учим ребят практическим профессиям, крайне востребованным в Арктике», – подчеркнул Андрей Чибис.

Особое внимание уделяют в Мурманской области доступности жилья. Благодаря поддержке президентом инициатив губернатора, в регионе действуют льготные программы – «Арктическая ипотека» под 2% и «Семейная ипотека» под 6%. Кроме того, реализуется региональная программа «Свой дом в Арктике», которая ориентирована в том числе на молодые и многодетные семьи.

Андрей Чибис подчеркнул, что правительство региона делает всё возможное, чтобы создавать комфортные условия для семей с детьми. Однако важна поддержка работодателей: рождение ребёнка не должно становиться препятствием для карьеры.

«Важно, чтобы все понимали, что семьи – это самые надёжные работники, которые стремятся развиваться ради своих детей и менять регион к лучшему. Родители работают, чтобы дети росли в комфорте и имели всё необходимое. Нужно, чтобы в рамках корпоративных программ это было понятно и отражено, и ощущалось работниками. Речь идёт не только о финансовых мерах, это и сопровождение будущих родителей, гибкий режим работы, психологическая и образовательная поддержка, формирование корпоративной культуры, которая ценит семью. Мы понимаем, что малому и среднему бизнесу сложнее внедрять такие инструменты, но везде можно найти компромиссы и эффективные решения. Кроме того, необходимо рассмотреть возможности для реализации таких программ в бюджетном секторе. Только сочетая разные меры и распространив уже проверенные практики, мы сможем создать устойчивую поддержку для семей на Севере», – подчеркнул Андрей Чибис в завершение.

В мероприятии принял участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

- В Мурманской области корпоративные программы поддержки семьи, материнства и детства становятся всё более значимым элементом внутренней политики многих компаний, особенно крупных корпораций и государственных предприятий, - отметил Сергей Михайлович. – Наши промышленные гиганты хорошо понимают свое значение и социальную ответственность для тех муниципальных образований, где они расположены, и для всего региона. Инвестируя в человеческий капитал, поддерживая рождение детей, улучшая условия проживания на территории, они решают сразу несколько важных для себя и для общества задач: с одной стороны, работают на перспективу - создают основу для своего устойчивого роста, с другой стороны – улучшают демографическую ситуацию в целом в области. Сейчас крайне важно активизировать эту работу, чтобы корпоративные программы поддержки демографии развивались и совершенствовались, чтобы как можно больше предприятий и организаций подключались к этим инициативам.

В рамках заседания прозвучали доклады заместителя губернатора Александры Кондауровой, министра труда и социального развития Сергея Мякишева. Также представители различных компаний представили корпоративные практики по поддержке семей.

 

