Правительство региона и «ЕвроХим» разработали меры соцподдержки медиков, работающих в Ковдоре

Ковдор – промышленный, самый западный город региона. Он удалён от областного центра без малого на 300 км. Ближайшее крупное медицинское учреждение находится в Мончегорске: расстояние между городами – около 160 км. Медицинскую помощь население Ковдора получает в филиале Мончегорской ЦРБ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, медицинское учреждение испытывает острую нехватку специалистов-медиков: терапевтов, педиатров, анестезиологов-реаниматологов, хирургов, стоматологов, травматологов-ортопедов и врачей УЗИ. Для привлечения «узких» специалистов из других регионов России и закрепления на территории тех медиков, которые уже работают в удаленной от областного центра местности губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Совета директоров Минерально-химической компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев достигли соглашения о мерах дополнительной поддержки врачей, работающих в Ковдоре.

Теперь врачи дефицитных профилей, работающие в ковдорском филиале Мончегорской больницы, будут ежемесячно получать доплату в размере 50 тысяч рублей в качестве меры социальной поддержки.

По данным регионального Минздрава, в ноябре дополнительные средства уже получили девять врачей на общую сумму 495 тысяч рублей. Ещё два врача получат выплаты 13 декабря. Всего до конца года поддержку получат 11 врачей на общую сумму 605 тысяч рублей. Кроме того, согласно договоренностям правительства Мурманской области, компании «ЕвроХим» и администрации Ковдорского района, все приехавшие врачи получат жильё. В данное время готовятся девять двух- и трёхкомнатных квартир для их семей. Компания «ЕвроХим» российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко совместно с региональным правительством и далее продолжат работу по развитию здравоохранения в Ковдорском районе. Так, в ближайшее время будет заключён договор на разработку проектной документации для строительства инфекционного отделения центральной районной больницы в Ковдоре.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431007/#&gid=1&pid=1