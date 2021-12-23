Правительство региона компенсирует выпадающие доходы газоснабжающим организациям

Правительством Мурманской области принято решение о компенсации выпадающих доходов газоснабжающим предприятиям. В минувшую пятницу губернатором было подписано соответствующее постановление.

Чтобы обеспечить бесперебойное предоставление ресурса жителям региона, из резервного фонда правительство выделило средства в размере 17 миллионов рублей.

Ранее компенсация газовикам составила 36 миллионов рублей за период с января по сентябрь.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков, выделенные средства будут израсходованы на своевременные расчеты с поставщиками. Таким образом компании удовлетворят потребность населения в качественном ресурсоснабжении в полном объёме.

Вопрос бесперебойного энергоснабжения потребителей находится на особом контроле Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, резкий скачок стоимости произошёл во втором квартале 2021 года и был связан с изменениями условий закупки на рынке газа. Благодаря выделенным средствам, повышение цен на газ, используемый в Мурманской области для бытовых нужд населения, не повлияло на тарифы для населения.