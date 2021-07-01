Мурманская область. Арктика (16+)01.07.21 15:00
Правительство региона направит средства на ремонт трубопровода на территории Апатитского политехнического колледжа
Из резервного фонда правительства Мурманской будет направлено 781,3 тысячи рублей на восстановление поврежденных участков трубопровода на территории Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Георгия Александровича. Соответствующее постановление подписано главой региона.
Повреждение части трубопровода произошло из-за старения системы водоснабжения. В данный момент все аварийно-восстановительные работы ведутся по графику, завершить их планируется до 20 августа, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.
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