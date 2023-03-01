Правительство региона планирует качество теплоснабжения в Мурманске и Североморске повысить за счёт консолидации объектов теплоснабжения

Правительством Мурманской области принято постановление о приёме в областную собственность более 1200 муниципальных объектов недвижимого и движимого имущества – это два комплекса котельных в Мурманске (ул. Фестивальная и район Росляково) и ЗАТО г. Североморск.

Это первый этап плана мероприятий по консолидации объектов теплоснабжения, расположенных на территории Мурманской области. Следующим этапом планируется приватизация принятого в областную собственность имущества путём внесения в уставный капитал АО «Мурманэнергосбыт».

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, объекты теплоснабжения, в том числе котельные и сети, осуществляющие теплоснабжение г. Североморска и жилрайона Росляково долгое время находятся в аренде АО «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), которые общество содержит и эксплуатирует. Данные мероприятия позволят АО «МЭС» уже как собственнику имущества напрямую решать вопросы модернизации, капитального и текущего ремонта объектов.

В результате повысится качество предоставляемых услуг населению, включая подготовку и прохождение отопительного периода 2023-2024 годов.