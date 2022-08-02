Правительство региона продолжает работу по введению «медицинских шаттлов»: скоро сервис будет доступен жителям Видяево

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса региональное правительство проводит работу по организации перевозок граждан отдаленных населенных пунктов к медицинским учреждениям. Так, с сентября 2021 года был запущен «медицинский шаттл» сообщением Ковдор - Мончегорск, а с мая 2022 года – сообщением Зеленоборский - Кандалакша.

Кроме того, дополнительные объёмы финансирования из областного бюджета выделены на организацию шаттла сообщением Видяево - Кола для доставки жителей ЗАТО Видяево в Кольскую Центральную районную больницу. В ближайшее время будет проведен конкурсный отбор перевозчика и жители посёлка, имеющие направления в Кольскую ЦРБ, смогут комфортно добраться к месту проведения медицинских процедур и обратно, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/