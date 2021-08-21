Правительство региона прорабатывает вопрос создания в Мурманске арктического пляжа

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с АНО «Центр городского развития» разработали дорожную карту по созданию в Мурманске арктического пляжа на песчаной территории вблизи автомобильного рынка, где сейчас находится пустырь.

Напомним, с такой просьбой во время «прямой линии» с губернатором Андреем Чибисом в социальных сетях к главе региона обратились жители города. В свою очередь губернатор дал поручение профильным ведомствам проработать данный вопрос.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, архитекторы АНО «Центр городского развития Мурманской области» подготовили визуализацию и поэтапный план по разработке проектно-сметной документации и строительно-монтажным работам по объекту «Арктический пляж». В случае утверждения данного плана проект будет представлен на обсуждение жителям Мурманской области для корректировки и наполнения.

Фото: официальная группа https://vk.com/evcmurmansk