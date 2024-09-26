Правительство региона сложило свои полномочия перед вступившим в должность губернатором Мурманской области

Соответствующее постановление подписал 25 сентября губернатор Андрей Чибис.

Напомним, данная процедура проводится в соответствии со статьей 69 Устава Мурманской области, статьей 29 закона Мурманской области «О правительстве Мурманской области», а также постановлением губернатора Мурманской области от 25.09.24 года «О вступлении в должность губернатора Мурманской области».

Члены правительства продолжают действовать до сформирования нового правительства Мурманской области. Региональное правительство должно быть сформировано не позднее двух месяцев со дня вступления губернатора Мурманской области в должность, отмечает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/