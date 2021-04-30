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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.21 10:00

Правительство РФ активизирует реализацию проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла

«Проект комплексного развития Мурманского транспортного узла включён в Стратегию развития Арктики, утвержденную Президентом РФ. На совещании у первого вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова с участием Марата Шакирзяновича Хуснуллина приняты детальные решения по активизации его реализации. Проект принципиально важен не только для региона, но и для развития Северного морского пути и всей Арктики», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис итоги совещания в правительстве РФ, посвященного ходу реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Помимо главы Мурманской области, в нём приняли участие представители Минтранса, Минэнерго, Минфина и Минэкономразвития России, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих, руководители компаний-грузоотправителей.

В ходе обсуждения грузоотправители сообщили о планируемых объемах перевалки грузов в морском терминале «Лавна» – 18,6 млн тонн с 2024 года, в том числе 13 млн тонн за счет грузов АО «Центр развития портовой инфраструктуры» и 5,6 млн тонн – за счёт АО «ХК «СДС-Уголь».

Первый вице-премьер поручил Минэнерго РФ совместно с Минтрансом провести анализ заявленных планов грузоотправителей по объемам перевалки грузов для подтверждения их актуальности с учетом конъюнктуры на мировых рынках.

Кроме того, Минтрансу России совместно с заинтересованными сторонами по итогам совещания поручено увязать проекты строительства портовых терминалов на западном берегу Кольского залива по срокам введения в эксплуатацию и пропускным мощностям с созданием ближних и дальних железнодорожных подходов к ним. Также министерство должно ускорить работу по заключению контракта с подрядчиком на строительство ближних железнодорожных подходов к морскому терминалу «Лавна».

Минтрансу России совместно с АО «ГТЛК» дано задание ускорить работу по определению технического заказчика проекта строительства морского терминала «Лавна» и актуализировать план мероприятий реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

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