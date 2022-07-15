Правительство РФ до 1 августа утвердит план развития Северного морского пути на период до 2035 года, сообщает тelegram-канал полпреда ДФО. Проект документа рассмотрен на совещании, прошедшем вчера под руководством полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

План включает в себя новые и уже реализуемые мероприятия, в том числе в рамках плана развития инфраструктуры Севморпути, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и других документов.

Общий объём финансирования плана может составить порядка 2 трлн рублей. Предполагается, что к 2035 году частные инвесторы вложат около 15,6 трлн рублей в развитие инвестпроектов, формирующих грузовую базу СМП, что обеспечит прирост валового продукта на 28,5 трлн рублей и налоговые поступлений во все уровни бюджетной системы РФ в размере 16,3 трлн рублей.