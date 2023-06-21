Правительство РФ дополнило перечень объектов и лотов по продаже инвестквот на добычу крабов

Правительство РФ дополнило перечень объектов инвестиций и формирования лотов по продаже права на заключение договоров о предоставлении и закреплении квот вылова крабов в инвестиционных целях. Соответствующее распоряжение от 14 июня 2023 года №1575-р размещено на портале официального опубликования правовых актов.

По информации Росрыболовства, в документе введены три новых типа объектов, которые должны быть построены в рамках инвестиционных обязательств: среднетоннажные суда-краболовы (длиной более 50 м), большой и малый логистические комплексы.

Планируется, что аукционы будут проводиться со второй половины 2023 года. Для этих целей формируется 37 лотов в размере около 1000 тонн. По 31 лоту в качестве инвестиционных обязательств установлено строительство судов-краболовов в виду того, что средний возраст судов, используемых на промысле в настоящее время, составляет 30 лет.

Холодильные мощности логистических комплексов в моменты пиковой нагрузки также будут принимать рыбу с лососевой и других путин, для осуществления дальнейшей отгрузки как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Напомним, с 2016 года в рыбопромышленной отрасли стартовал переход с исторического на аукционный принцип распределения квот. В рамках реформы участники рынка обязаны строить новые суда в РФ, чтобы получить часть квот на вылов биоресурсов. По первому этапу инвестквот строится 105 судов.

В конце декабря 2022 года Президент РФ подписал закон о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Как заявлял руководитель Росрыболовства 7 июня 2023 года, по второму этапу планируется построить 30 судов, в том числе рефрижераторных, а также увеличить холодильные мощности в пяти портах на Дальнем Востоке и в Арктике. При этом изначально сообщалось, что планируемый перспективный портфель заказов второго этапа включает более 70 судов, из которых до 35 предназначены для ловли краба.

Аукционы по второму этапу инвестиционных квот планируется провести в августе-сентябре 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru