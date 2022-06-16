Правительство РФ и регионы до 15 июля должны определить механизм софинансирования 50% стоимости отдыха детей из многодетных семей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июля проработать механизм софинансирования субъектами федерации дополнительного возмещения гражданам стоимости путевок для детей из многодетных семей.

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проработать механизм софинансирования субъектами РФ дополнительного возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, до 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей из многодетных семей в случае внедрения такой программы субъектами РФ», прописано в поручениях президента, опубликованных на сайте Кремля.

Перечень поручений утверждён главой страны по итогам заседания президиума Госсовета РФ 25 мая.

Кроме того, властям регионов рекомендовано «проработать вопрос о предоставлении средств многодетным семьям для компенсации части стоимости обучения детей из этих семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе». Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 августа 2022 г., а далее - один раз в полугодие.