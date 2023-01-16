Правительство РФ направит 3,8 млрд рублей на создание «ледового навигатора» для Севморпути
Правительство РФ направит 3,8 млрд рублей на создание цифровой экосистемы Северного морского пути (СМП), которая объединит все электронные сервисы для участников логистического рынка. Разработку планируется завершить к середине 2025 года, сообщается на сайте российского кабмина.
«Утверждены Правила предоставления субсидии на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. И для этого в федеральном бюджете на текущий и следующий годы предусмотрено почти 4 млрд рублей. Система будет состоять из единой платформы электронных сервисов, через которую станут оказываться услуги участниками логистического рынка», — сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 16 января.
Речь идёт о создании «ледового навигатора». Цифровая экосистема включает установку бортовых автоматизированных информационно-измерительных комплексов на судах в акватории СМП, а также самолётах и вертолётах ледовой разведки. Предполагается, что благодаря данным таких комплексов удастся повысить точность оценки метеорологической и навигационной обстановки. Затем сформированный массив информации о погодных условиях, расположении судов и ледоколов, загруженности портов попадет на Единую платформу цифровых сервисов СМП, где с ним смогут работать зарегистрированные пользователи — грузоперевозчики, судовладельцы, капитаны судов и страховщики.
Создание цифровой экосистемы идёт в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути».
Кроме того, новым распоряжением утвержден объём бюджетных инвестиций в строительство нефтяного терминала «Порт бухта Север». В 2023 году они составят более 2 млрд рублей, а в 2024 году — более 1,6 млрд рублей.
За счёт федерального финансирования будут проведены работы по углублению акватории порта, установлены средства навигации и объекты системы обеспечения безопасности мореплавания. Это даст возможность проводить морские суда ледового класса с суммой полезного груза более 120 тыс. тонн. Ввод в эксплуатацию новой портовой инфраструктуры намечен на 2024 год.
«Бухта Север» будет обслуживать Пайяхскую группу месторождений на севере Красноярского края вблизи Диксона. Он станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом с парком для приема и хранения нефти. Появление «Бухты Север» позволит к 2024 году увеличить суммарный объем грузоперевозок по СМП до 80 млн тонн.
«Рассчитываем, что принятые меры будут стимулировать экономическую активность в Арктической зоне, улучшат транспортную доступность и снабжение ее жителей необходимой продукцией и в целом ускорят развитие региона», — отметил Михаил Мишустин.