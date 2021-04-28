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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.21 16:30

Правительство РФ направит дополнительные 4,7 млрд рублей на туристический кешбэк

Правительство РФ приняло решение о выделении дополнительных средств на туристический кешбэк в размере 4,7 млрд рублей. Как отмечают в Ростуризме (координатор государственной программы субсидирования поездок по России), программа очень популярна: туристы экономят существенную сумму, а сам механизм автоматического возврата средств на карточку очень удобен и понятен людям. Суммарно только этой весной доступнее поехать по стране смогли более 700 тысяч человек, а вместе с прошлым годом программой воспользовалось больше 1 млн туристов. Дополнительные деньги позволят доступнее отдохнуть еще 1 млн наших граждан.

«Программа очень хорошо работает на поддержку так называемого «низкого сезона», когда больше возможностей и свободной инфраструктуры, в отличие от перегретых пиков сезона. Речь о весне – начале лета, и осенне-зимнем периоде. Поэтому мы уже сейчас готовим предложения по отдельному окну продаж на осень и вплоть до конца года», – отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Что касается всего летнего сезона, то по поручению Президента, который в Послании Федеральному Собранию подчеркнул важность детского отдыха и оздоровления, Ростуризмом подготовлена Программа поддержки доступных поездок в детские лагеря. Она будет реализована с использованием текущего механизма автоматического возврата средств. Запуск программы запланирован на двадцатые числа мая: с этого момента родителям, приобретающим путевки в детские лагеря, на карту «Мир» в течение 5 дней будет автоматически возвращаться 50% стоимости купленной путевки. Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, к участию приглашены все стационарные лагеря страны, которым необходимо подключиться к программе: создать отдельную страницу на сайте лагеря с соответствующими предложениями и подключить ее к интернет-эквайрингу, провести тестовые транзакции и др. Необходимо убедиться, что родители смогут «бесшовно» приобретать путевки и получать автоматический возврат. Список всех партнёров программы к моменту запуска будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф.

«Уже более тысячи человек, приехавших отдыхать в Мурманскую область, воспользовались возможностью вернуть часть расходов с помощью туристического кешбэка. В преддверии летнего сезона программа поддержки внутреннего туризма становится всё актуальнее, поэтому считаю поручение Президента расширить программу лояльности абсолютно своевременным», – отметил губернатор Андрей Чибис.

 

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