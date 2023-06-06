Правительство РФ направит ещё 1 млрд рублей на создание оборудования для гражданских, том числе рыбопромысловых судов

Из федерального бюджета будет направлен ещё один млрд рублей для реализации проектов по разработке, серийному выпуску и модернизации производства оборудования для строительства гражданских судов в России, в том числе для рыбной отрасли. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Предусмотренное распоряжением финансирование будет направлено на компенсацию таких затрат в 2024 году.

Как пишет t.me/s/fish_gov_ru, в 2023 году на эти цели из федерального бюджета уже было направлено 14 млрд рублей.

С помощью государственной поддержки будет продолжена разработка, создание и внедрение в серийное производство судового комплектующего оборудования, которое позволит обеспечить строительство более 100 различных судов – торговых, пассажирских, технических и рыбопромысловых.

Изначально комплектующие для этих судов планировалось приобрести за рубежом, но введённые санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в судостроении.

За счёт федеральных средств предприятия смогут покрыть до 80% затрат на разработку, создание и внедрение оборудования, закупку комплектующих изделий, аренду технологического оборудования и имущества, необходимого для реализации проектов.

Принимаемые меры поддержки помогут дальнейшей модернизации рыбодобывающих мощностей рыбной отрасли России.

В рамках первого этапа программы обновления рыбопромыслового флота строится 105 судов (64 рыбодобывающих — с помощью механизма инвестиционных квот и 41 краболов — по результатам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами).

В рамках второго этапа программы инвестквот добычи водных биоресурсов предусматривается строительство еще около 45 судов.

Закон, предусматривающий второй этап распределения инвестквот и крабовых аукционов, подписан 29 декабря 2022 года и вступил в силу 1 января 2023 года.