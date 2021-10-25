Правительство РФ облегчило условия для получения статуса резидента Арктической зоны для субъектов МСП

Малому бизнесу Мурманской области станет проще получить статус резидента Арктической зоны. Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, согласно распоряжению правительства РФ в новый перечень вошли такие важные для региона виды деятельности, как рыбоводство, производство строительных металлических конструкций, деятельность туристических агентств, предоставление социальных услуг.

«Федеральным правительством в части резидентов Арктической зоны принято распоряжение, расширяющее перечень направлений их деятельности. В него включены 58 видов экономической деятельности, осуществление которых теперь не потребует от резидентов вложений в объекты недвижимости. Такие решения упрощают получение статуса резидента для малого бизнеса, который приходит к нам в область развивать инфраструктуру и реализовывать свои проекты», – отметил сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Глава региона добавил, что объём капитальных вложений в реализацию проекта должен составлять в сумме не менее 1 млн рублей.

«Кроме того, у нас появился новый резидент Арктической зоны – это проект «Фёдорова Тундра». Будет создано более 1000 рабочих мест, на первом этапе реализации – это 35 млрд инвестиций, а в целом их объём увеличится до 60 млрд рублей. «Фёдорова Тундра» принципиально важна как с точки зрения инвестиций, так и тех налоговых отчислений, которые получит наша область в рамках реализации проекта», – сказал губернатор.

Глава региона также акцентировал внимание, что на прошлой неделе на правительственной комиссии под руководством Марата Хуснуллина одобрено решение о предоставлении Мурманской области 2,5 млрд рублей на инфраструктуру для Больничного городка и западного берега Кольского залива.

«Хочу сказать спасибо федеральному правительству и всем министерствам, которые нам помогают, и, конечно, нашим коллегам, команде, которая все эти проекты отрабатывает с федеральными структурами», – подчеркнул Андрей Чибис.