Правительство РФ одобрило расширение границ территории опережающего развития «Столицы Арктики» в Мурманской области

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в территорию будет включён земельный участок, расположенный в посёлке Видяево, а также часть акватории порта Мурманск, где планируется построить морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа. Проект планируется реализовать в 2022-2023 годах.

«Благодаря принятому решению в экономику региона поступит не менее 5,83 миллиарда рублей инвестиций, а компания-инвестор попадёт в число резидентов ТОР и получит преференции в виде сниженных ставок по налогам и страховым взносам и режима свободной таможенной зоны», — даны уточнения в сообщении.

Уточняется, что проект позволит создать инфраструктуру для перегрузки СПГ, идущего на экспорт в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, он поспособствует появлению в Видяево новых рабочих мест, совокупные поступления от налогов и сборов в период с 2022 по 2031 год оцениваются в 2,6 миллиарда рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/