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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.22 17:30

Правительство РФ определило меры поддержки IT-отрасли в 2022 году: опубликованы разъяснения Минцифры

Правительство РФ определило меры поддержки IT-отрасли в 2022 году. Её планируется осуществлять по 10 приоритетным направлениям:

- грантовая поддержка перспективных отечественных ИТ-решений (создание конкурентных продуктов, заменяющих зарубежные ИТ-решения обеспечение трудоустройства сотрудников на новых проектах увеличение объема финансирования упрощение конкурсных процедур);

- выделение средств ИТ-компаниям на улучшение жилищных условий и повышение зарплат сотрудников (возмещение компаниям расходов на обеспечение льготной ставки по ипотеке; возмещение расходов на повышение оплаты труда (в т.ч. в пределах суммы НДФЛ по ним);

- льготные кредиты ИТ-компаниям на текущую деятельность и реализацию новых проектов (ставка не превышает 3%; требование о несокращении сотрудников и индексации зарплат);

- ставка 0% по налогу на прибыль для ИТ-компаний (снижение с 3% до 0%; действие меры: до 31 декабря 2024 года);

- упрощение трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных ИТ-специалистов (привлечение иностранных сотрудников без получения разрешения при наличии трудового договора; многократная рабочая виза или вид на жительство на срок действия трудового договора срок пребывания - до 3-х лет с даты въезда);

-  налоговые льготы и преференции для интернет-компаний и интеграторов (0% налог на прибыль, 7,6% страховые взносы; для интернет-компаний: доходы от рекламы и услуг; для интеграторов: доходы от реализации, установки, тестирования и сопровождения не принадлежащего им ПО);

- освобождение ИТ-компаний от налогового, валютного и иного государственного и муниципального контроля (формируются подходы с учетом оценки рисков);

- поддержка закупок критически важных отечественных ИТ-разработок для государственных и муниципальных нужд/отдельных юридических лиц (консолидация и стимулирование закупок упрощение порядка проведения закупок);

- отсрочка от армии для ИТ-специалистов (отсрочка до 27 лет для специалистов, непосредственно вовлечённые в разработку и внедрение ПО, имеющих профильное ИТ-образование; формируется порядок определения категорий специалистов).

Разъяснения Минцфры России по мерам поддержки ИТ-отрасли размещены по ссылке. 

 

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