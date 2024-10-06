Правительство РФ перекроило календарь на 2025 год, или Новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся 11 дней

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление от 4 октября 2024 года №1335 о переносе выходных дней в 2025 году.

Как следует из документа, последний день 2024 года будет в России нерабочим из-за переноса выходных дней. «В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, соответственно», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Также были перенесены некоторые нерабочие дни: с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая, с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня и с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Предстоящие новогодние каникулы будут длиться 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го, уточнили в пресс-службе кабмина.

В будущем году нерабочими будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, а также дни с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня и со 2 по 4 ноября.

Фото: https://yandex.by/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fgod-drakona.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F12%2F2-scaled.jpg&lr=157&p=4&pos=38&rpt=simage&source=related-duck&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%202025%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4