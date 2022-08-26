Правительство РФ поддержало инициативу Андрея Чибиса о возмещении пенсионерам затрат за проезд на автомобиле к месту отдыха

22 августа подписано постановление правительства Российской Федерации, закрепляющее право неработающих северян, получающих страховые пенсии, на компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно на личном транспорте.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, к губернатору Мурманской области Андрею Чибису неоднократно поступали обращения жителей региона с просьбой решить вопрос возмещения затрат на проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобильном транспорте неработающим получателям страховых пенсий, проживающим в районах Крайнего Севера.

«Мы дважды обращались в правительство Российской Федерации с предложением урегулировать на законодательном уровне вопрос возмещения затрат на проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобильном транспорте для наших пенсионеров. И я благодарю правительство России и лично Михаила Владимировича Мишустина за поддержку. Эта мера очень важна для наших жителей, и в том числе позволит им сократить расходы на отдых», – отметил глава региона Андрей Чибис.

Напомним, в Мурманской области, как и в других районах Крайнего Севера, неработающим гражданам, получающим пенсию по старости или по инвалидности, раз в два года за счёт федеральных средств возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Раньше такую льготу можно было получить за путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом. Теперь эти возможности расширяются.

Для возмещения расходов пенсионерам нужно обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда.