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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.22 09:30

Правительство РФ поддержало субсидирование процентных ставок для инвестпроектов в Арктике и ДФО

Правительство поддержало субсидирование процентных ставок для проектов в Арктике и Дальневосточном федеральном округе (ДФО), выделит на это 30 млрд рублей, сообщил 18 апреля глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Недавно на совещании по вопросам о развитии Арктической зоны президент поставил задачу о реализации в этом регионе приоритетных инвестиционных проектов. Сегодня в Арктике и на Дальнем Востоке частные инвесторы при поддержке государства реализуют более 3 тысячи таких проектов, и часть из них предприятия, которые ещё строятся и не приносят прибыли. Поэтому они очень чувствительны к любым изменениям внешних условий. Особенно к корректировке стоимости займов. Правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в этих регионах. Теперь можно будет оформить льготный кредит для проектов, который обеспечивает не менее 250 рабочих мест с обязательным условием - завершить проект в запланированные сроки. При этом государство в текущем году компенсирует более половины ключевой ставки, на эти цели направим около 30 млрд рублей», - сказал Мишустин.

«Рассчитываем, что новая мера поможет компаниям не останавливать планы по инвестициям в этих территориях, и созданные предприятия смогут обеспечить более 30 тысяч новых рабочих мест», - добавил он.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев предложил субсидирование процентных ставок для проектов в Арктике и северного завоза. «Обязан вам доложить, что действия недружественных стран создали ряд сложностей в реализации проектов, увеличили стоимость привлекаемого заимствования. Прошу рассмотреть предложение о субсидировании процентных ставок по данным проектам. Необходимый объём финансирования в 2022 году - 5,9 млрд рублей», - отметил он.

В числе важных проектов, реализующихся в настоящее время в Арктике, Трутнев назвал освоение Баимской рудной зоны на Чукотке, создание целлюлозно-бумажного комбината «Сегежа Запад» в Карелии, центра крупнотоннажных морских сооружений в рамках «Арктик СПГ-2» в Мурманске, освоение Сырадасайского месторождения угля на Таймыре.

Системным условием развития Арктики является освоение Северного морского пути, подчеркнул вице-премьер. «Основной объём перевозки до 2024 года должны обеспечить четыре компании: «НОВАТЭК», «Газпром нефть», «Роснефть» и «Северная звезда». При выполнении этими компаниям планов, объём перевозки по Севморпути до 2030 года превысит 200 млн тонн», - напомнил он.

 

 

 

 

 

 

 

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