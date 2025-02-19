Правительство РФ поддержало закон об обязательном доступе газовщиков к оборудованию в домах

Правительство России поддержало законопроект, который обязывает собственников жилья и нанимателей квартир по договору социального найма обеспечивать обязательный доступ газовщиков к внутриквартирному оборудованию. Об этом 18 февраля говорится в отзыве кабинета министров на законопроект.

Документ предлагает ввести норму в Жилищный кодекс, которая обяжет собственника или нанимателя «предоставить доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техобслуживанию и ремонту».

Законопроект внесла год назад группа депутатов от разных фракций.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями», — указано в отзыве.

Как пишут iz.ru, в апреле 2024 года Госдума ввела повышенные штрафы за недопуск газовщиков в дома для проверки оборудования. Для физических лиц — собственников жилья он увеличился с 1–2 тысяч до 5–10 тысяч рублей. Как объяснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, поддержавшая инициативу, потребность в таких инициативах связана с большим количеством газовых аварий в жилых домах.