Правительство РФ подготовило законопроект о расширении границ Арктической зоны, в которую войдут два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО)

Как сообщил глава правительства Михаил Мишустин на заседании в четверг, Березовский и Белоярский муниципалитеты обладают значительным инвестиционным потенциалом в таких ключевых секторах, как добывающая и обрабатывающая промышленность, а также в лесопереработке, энергетике, туризме. Их расположение обеспечит новые логистические возможности для страны, сказал он.

Мишустин также добавил, что по географическим и природно-климатическим характеристикам эти муниципалитеты схожи с территориями Арктики. Включение их в арктическую зону будет способствовать расширению наукоёмких производств, развитию программы геологического изучения, освоению новых месторождений полезных ископаемых, сохранению и популяризации культурного наследия и языков малочисленных народов.

«Расширение границ Арктической зоны придаст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы. Повысится качество и уровень жизни граждан этих регионов», - добавил председатель правительства.

Березовский район расположен в северо-западной части ХМАО, в основном в пределах Западно-Сибирской равнины. Численность населения составляет 22,25 тысячи человек, площадь - 88 тысяч кв. км. Березовский район называют родиной тюменской нефти, именно с него начиналось освоение недр Западной Сибири. В сентябре 1953 года на окраине села Березово было открыто первое газовое месторождение Западной Сибири. В этом районе, в частности, расположены добычные лицензии «Газпрома».

Белоярский район граничит с Березовским, его площадь составляет 41,68 тысячи кв. км, является важным для «Сургутнефтегаза». Также на территории района осуществляет добычу «ЛУКОЙЛ».

Напомним, в настоящее время к сухопутным территориям Арктической зоны относятся: Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также части Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области. В Арктике действует специальный экономический режим для частных инвестиций, которые вкладываются в создание новых и модернизацию действующих производств. Арктическая стратегия также предполагает значительное улучшение всех сфер социальной жизни граждан, упрощенную процедуру предоставления земельных участков, сохранение и популяризацию культурного наследия и языков малочисленных народов.

Фото: http://government.ru/news/50643/