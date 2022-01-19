Правительство РФ поможет регионам подготовиться к новой волне COVID-19

Меры противодействия новой волне заболеваемости коронавирусной инфекцией стали предметом обсуждения на вчерашнем заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ. Заседание провёл председатель правительства Михаил Мишустин.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании в числе других руководителей регионов принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В своём вступительном слове Михаил Мишустин отметил, что штамм вируса «омикрон» уже пришёл в Россию. В последние 10 дней в стране наблюдается рост заболеваемости. Необходимо быть готовыми к любому варианту развития ситуации.

«Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса. Это касается организации деятельности медицинских учреждений и службы скорой помощи, горячих телефонных линий, привлечения студентов, волонтёров и взаимодействия с людьми старшего возраста. Нужно сделать всё возможное для защиты наших людей», – подчеркнул премьер-министр.

Правительством РФ по поручению Президента страны разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить систему здравоохранения к возможному резкому росту числа больных.

Федеральный центр направит в регионы дополнительно 5 млрд рублей на обеспечение необходимого запаса лекарств. Также будет обеспечено финансирование на поддержку системы обязательного медицинского страхования.

Перед субъектами поставлена задача максимально подготовить амбулаторное звено к росту нагрузки, увеличить охват населения профилактикой и диагностикой COVID-19, в том числе ПЦР-тестированием. Дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ будут выделены на увеличение объёма поставок в регионы экспресс-тестов.

700 млн рублей направлено на развёртывание недостающих мощностей колл-центров. Телефонные «горячие линии» по коронавирусу должны быть максимально доступны, для этого к работе в колл-центрах, в том числе, предлагается привлечь студентов медицинских колледжей и вузов на платной основе. На эти цели правительство России будет выделять не менее 300 млн рублей ежемесячно.

Михаил Мишустин поручил главам регионов взять на личный контроль возможность дозвониться на «горячую линию» по номеру 122 в каждом отдельном субъекте РФ. Колл-центры должны работать без сбоев, подчеркнул он.

Также премьер-министр обратился к работодателям с просьбой по возможности перевести часть работников на дистанционный режим для снижения нагрузки на систему здравоохранения. В первую очередь это касается людей старшего поколения и больных хроническими заболеваниями. Остающимся на рабочих местах рекомендуется проводить регулярное тестирование.

Кроме того, власть на местах обязана усилить контроль соблюдения санитарных мер в местах массового скопления людей.

Работу оперативной группы правительства РФ по работе с регионами будет курировать вице-премьер Татьяна Голикова.

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл заседание регионального оперативного штаба, в ходе которого были подняты темы, затронутые на заседании координационного совета, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: http://government.ru/news/44348/