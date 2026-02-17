Правительство РФ поручило ФАС установить допнадбавку в 1% к грузовым ж/д тарифам с 1 марта

Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) подготовить документацию для установления дополнительной надбавки к грузовым ж/д тарифам.

Соответствующее распоряжение от 12 февраля 2026 года №259-р опубликовано на официальном портале размещения правовых актов.

В п.2 распоряжения указано: «ФАС России обеспечить принятие нормативного акта, предусматривающего установление дополнительной целевой надбавки (в виде коэффициента дополнительной индексации тарифов) к тарифам, сборам и плате в отношении перевозки грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов для финансирования мероприятий по компенсации расходов, связанных с обеспечением транспортной безопасности, в размере 1,01 с целью ее применения с 1 марта 2026 г. по 28 февраля 2027 г.».

Как сообщалось ранее, с 1 декабря 2025 года тарифы на грузовые ж/д перевозки были проиндексированы в РФ на 10%.

Также с 1 января 2026 года предусмотрено применение коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава (включая приравненный к нему по тарифным условиям специализированный подвижной состав) и специализированных платформ (после перевозки контейнеров, за исключением такого пробега в (из) ремонт).