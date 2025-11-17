Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении размеров штрафов по более чем 30 статьям Уголовного кодекса (УК) РФ в сфере экономики. Соответствующий проект изменений в Уголовный кодекс РФ (№1069534-8) размещён 14 ноября в электронной базе документов Госдумы.

Предлагается повысить с 300 тысяч рублей до 1,5 млн рублей штраф за незаконное предпринимательство (без лицензии, без регистрации; часть 1 статьи 171 УК РФ). За аналогичное преступление, совершенное организованной группой, штраф увеличивается до 500 тысяч - 2,5 млн рублей вместо нынешних 100-500 тысяч рублей.

Также предлагается увеличить с 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей максимально возможный штраф по части 5 статьи 159 УК РФ - за мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (от 250 тысяч рублей до 4 млн рублей). Штраф за аналогичное преступление, в результате которого причинён ущерб в крупном размере (от 4 млн рублей до 18 млн рублей), согласно проекту, будет составлять 150-800 тысяч рублей, а не 100-500 тысяч рублей, как сейчас.

Ужесточаются штрафы - с 1 млн рублей до 5 млн рублей и за изготовление фальшивых денежных знаков, если преступление совершено организованной группой или в крупном размере (от 3,5 млн рублей до 13,5 млн рублей).

Кроме того, увеличивается размер штрафов за неправомерные действия, например, за сокрытие имущества, при банкротстве (ст. 195 УК РФ). В случае причинения крупного ущерба (от 2,25 млн рублей) будет полагаться штраф от 250 тысяч до 1 млн рублей вместо нынешних 100-500 тысяч рублей. За аналогичные действия, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, контролирующим должника лицом, допустимая «вилка» штрафа возрастёт до 600 тысяч - 2,5 млн рублей (сейчас 500 тысяч - 2 млн рублей).

Поправки в УК РФ разрабатывало Министерство юстиции России. При общественном обсуждении проекта в январе 2025 года министерство указывало в качестве причины повышения штрафов то, что их размеры по ряду статей не пересматривались более 20 лет.

Согласно пояснительной записке к проекту, внесенному в Госдуму, сейчас суды часто назначают штрафы за преступления в сфере экономики, но их размеры «имеют тенденцию к увеличению». «Размеры штрафов, назначаемых в качестве основного вида наказания, стали чаще приближаться к верхнему пороговому значению, установленному в санкциях соответствующих норм», - отмечают авторы законопроекта.